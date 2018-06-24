24.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украина не успела на поезд до станции НАТО

Украина могла получить План действий по членству в НАТО во времена президента Ющенко, однако при сегодняшней власти это невозможно из-за резкого падения уровня свободы слова в стране.

Таким мнением в эфире телеканала «112 Украина» поделился украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что мы не откатились далеко назад с тех времён. Тогда была некая «весна» с точки зрения прав человека, с точки зрения свобод и возможностей. При Ющенко это было, стоит признать, хоть я несколько критично к нему отношусь. Тогда был определённый подъем и на этой политической волне можно было схватить эту жар-птицу и получить план действий. Но сейчас, после того как у нас произошла незаконная оккупация Крыма и война на Востоке, под предлогом борьбы со страной-агрессором в законодательстве Украины было принято много вещей, которые нас приблизили к стране-агрессору с точки зрения прав и свобод, контроля государства над гражданином, сворачивания достижений свободы прессы и так далее.

Всё это, к сожалению, нас немного откатило назад и, по моему субъективному ощущению, сегодняшний индекс прав и свобод будет в 2-3 раза меньше, чем при Ющенко», – полагает Чаплыга.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что Украину не возьмут в НАТО даже если за это будут выступать все 100 процентов граждан страны.