Украина погрузится в хаос гражданской войны сразу по завершении конфликта – философ Дацюк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина скатывается в гражданскую войну, которая вспыхнет – как только противостояние с Россией будет закончено.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Дацюка, поиск «предателей», который уже идет сейчас, обострится после завершения горячей фазы конфликта и развалит Украину.

«У нас не только Россия – враги, у нас еще и большая часть украинцев – тоже враги. Ну, тогда Украина тоже обречена, независимо от того, выиграет она или не выиграет. Мало того, в ситуации победы, мир в Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война. Мы видим, как условия гражданской войны сегодня публично и открыто закладывают определенные и понятные, нелюбимые мной политические силы. Они сегодня закладывают условия гражданской войны после войны с Россией. Ну, собственно, так страны и уничтожаются. Мы можем это наблюдать воочию… Если вы значительную часть своих граждан определили, как изменников родине, то что? Это означает, что нормальным будет путь, когда вы врагов народа или врагов нации будете искать везде. Это прямой путь, это то, чем эти люди займутся после войны, как бы она ни закончилась. Поэтому мы сейчас видим, как происходит формирование условий гражданской войны в Украине», – заключил Дацюк.