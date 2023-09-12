Украина погрузится в хаос гражданской войны сразу по завершении конфликта – философ Дацюк

Анатолий Лапин.  
12.09.2023 17:21
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина скатывается в гражданскую войну, которая вспыхнет – как только противостояние с Россией будет закончено.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина скатывается в гражданскую войну, которая вспыхнет – как только противостояние с Россией будет...

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По мнению Дацюка, поиск «предателей», который уже идет сейчас, обострится после завершения горячей фазы конфликта и развалит Украину.

«У нас не только Россия – враги, у нас еще и большая часть украинцев – тоже враги. Ну, тогда Украина тоже обречена, независимо от того, выиграет она или не выиграет. Мало того, в ситуации победы, мир в Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война.

Мы видим, как условия гражданской войны сегодня публично и открыто закладывают определенные и понятные, нелюбимые мной политические силы. Они сегодня закладывают условия гражданской войны после войны с Россией. Ну, собственно, так страны и уничтожаются. Мы можем это наблюдать воочию…

Если вы значительную часть своих граждан определили, как изменников родине, то что? Это означает, что нормальным будет путь, когда вы врагов народа или врагов нации будете искать везде. Это прямой путь, это то, чем эти люди займутся после войны, как бы она ни закончилась. Поэтому мы сейчас видим, как происходит формирование условий гражданской войны в Украине», – заключил Дацюк.

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