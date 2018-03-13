13.03.2018, Донецк, Александр Гусар
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Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Минский процесс, Политика, Украина

Украина покрывает своих военных преступников, перекладывая вину за обстрелы на ДНР


Вместо принятия мер по недопустимости обстрелов гражданских объектов киевскими боевиками, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня пытается переложить вину за эти обстрелы на вооружённые силы ДНР, тем самым покрывая военных преступников из ВСУ.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К большому сожалению, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, занимается покрыванием военных преступлений украинских боевиков. Так, вместо принятия мер по недопущению участившихся фактов обстрелов гражданских объектов со стороны украинских оккупантов, руководство СЦКК попыталось переложить ответственность за совершенное военное преступление на Вооруженные Силы ДНР», – сообщил Даниил Безсонов.

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