23.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украина получила серьезные проблемы из-за санкций против России

Из-за того, что Украина ввела эмбарго на ввоз удобрений из России, под угрозой срыва оказался ремонт дорог по всей стране.

Об этом в своём выступлении в Верховной Раде рассказал Олег Медуница депутат от «Народного фронта», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что правительство ввело эмбарго на поставку удобрений с РФ на Украину. В результате этого мы имеем две негативные проблемы, которые мы должны отрегулировать. Первое – сразу упали доходы от растаможки этих удобрений, и деньги на строительство дорог в большинство областей не доходят. Во-вторых, выросла цена на удобрения для отечественных аграриев, для отечественных фермеров», – сообщил нардеп.