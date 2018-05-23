23.05.2018, Киев, Владимир Гладков
  1 850 просмотров
Россия, Украина, Экономика коллапса

Украина получила серьезные проблемы из-за санкций против России


Из-за того, что Украина ввела эмбарго на ввоз удобрений из России, под угрозой срыва оказался ремонт дорог по всей стране.

Об этом в своём выступлении в Верховной Раде рассказал Олег Медуница депутат от «Народного фронта», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Мы знаем, что правительство ввело эмбарго на поставку удобрений с РФ на Украину. В результате этого мы имеем две негативные проблемы, которые мы должны отрегулировать. Первое – сразу упали доходы от растаможки этих удобрений, и деньги на строительство дорог в большинство областей не доходят. Во-вторых, выросла цена на удобрения для отечественных аграриев, для отечественных фермеров», – сообщил нардеп.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть