15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина прекратила подачу воды в ЛНР

Украина прекратила подавать воду в Луганскую народную республику с подконтрольных военным Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает на своем сайте ГУП «Лугансквода».

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На предприятии уточнили, что поставки прекратились рано утром 15 июня. «От КП «Попаснянский районный водоканал» было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды — обесточивание насосных станций», — указали в пресс-службе.

В «Луганскводе» добавили, что из-за отсутствия электроснабжения на Петровской насосной станции произошел гидравлический удар, повредивший магистральный водовод Д-900. По предварительным данным, авария произошла на участке водовода от линии соприкосновения до села Обозное Славяносербского района на подконтрольной ЛНР территории. В связи с этим поставки воды в Луганск будут ограничены на 20%.

В январе Киев уже прекращал подачу воды в ЛНР после обесточивания Петровской насосной станции. Тогда это было сделано из-за долга водоканала.