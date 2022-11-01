Украина придумала, как наказать Иран за помощь России

01.11.2022  09:41 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Иран, Политика, Россия, Спорт, Украина
Новости Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратится к ФИФА с просьбой отстранить Иран от участия в предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре под предлогом якобы спонсирования этой страной терроризма и нарушения прав человека.

В заявлении, опубликованном на сайте УАФ, отмечается, что решение о подаче запроса было принято на заседании исполкома этой организации.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратится к ФИФА с просьбой отстранить Иран от участия в...

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«Исполком УАФ принял решение… Учитывая информацию СМИ о систематических нарушениях прав человека в Иране, которые могут нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, принимая во внимание резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Ирана и возможной причастности Ирана к военной агрессии России против Украины, обратиться к ФИФА с просьбой рассмотреть вопрос об исключении национальной сборной Ирана с чемпионата мира по футболу 2022 года», – говорится в заявлении.

В пресс-релизе УФА также содержится призыв к ФИФА и УЕФА принять «срочные меры» против Российского футбольного союза.

Отметим,что Чемпионат мира по футболу 2022 года начнется 20 ноября. Первый матч Ирана против Англии состоится 21 ноября.

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