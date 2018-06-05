05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина пробилась в мировые лидеры по экспорту беспозвоночных, земноводных и пресмыкающихся

Стало известно, что Украина успешно продвигается в таком специфическом сегменте, как экспорт экзотических беспозвоночных, земноводных и пресмыкающихся, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет киевское издание «Обозреватель».

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Лидером продаж в этом бизнесе являются США. С 2004-2014 года только в Европе было куплено 14 миллионов животных, разведенных в Америке. За США следуют Сальвадор, Германия, Голландия, Чехия и Украина.

“В связи с чем актуализировалась тема, которая обговаривалась во время международного круглого стола (Украина-ЕС) — «Незаконная торговля экзотическими животными в Украине». Мероприятие прошло под эгидой УСПП (Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей) и Информационно-методического центра «Ассоциации зоопарков и аквариумов Украины».

Украина, несмотря на все внутренние сложности и проблемы, занимает в мировой герпетокультурной табели о рангах одно из знаковых мест. Однако сближение с ЕС многое меняет в правилах игры на этом рынке”, – говорится в публикации.

Как пишет издание, на круглом столе отмечалось, в Украине существует мощное лобби «черного зоорынка». Поскольку Украина является важной страной транзитного трафика зооконтрабанды из России. О чем на примере пресечения нескольких случаев контрабанды из РФ краснокнижных соколов-балобанов в Арабские Эмираты рассказал представитель киевской таможни.

Нынешний же прорыв Украины заключается в том, что, оказывается, отечественные специалисты в области разведения экзотических животных ценятся во всем мире. К примеру, в Бион Террариум Центр (БТЦ) перенимать опыт приезжают специалисты не только из европейских центров — Германии, Чехии, Голландии, но и из Китая, Мексики, Таиланда и даже Японии. БТЦ принял участие в создании станции передержки и разведения рептилий в Мадагаскаре.

На сентябрь в Киеве УСПП и Информационно-методический центр «Ассоциации зоопарков и аквариумов Украины» планируют проведение в Киеве первой международной конференции по разведению рептилий, приуроченной к 25-летию работы БТЦ. Ожидаются специалисты и эксперты из Германии, Голландии, Чехии, Беларуси, США, Канады, Японии и других стран, – отмечает “Обозреватель”.