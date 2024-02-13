Украина стала слишком прожорливым вассалом США, нужно это остановить – американские эксперты

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 16:32
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


США тратят деньги своих налогоплательщиков, чтобы обеспечить Украину всем – от семян для фермеров до оружия. При этом, у самих Штатов колоссально растет госдолг, приближаясь к отметке в 35 триллионов долларов.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил конгрессмен Энди Биггс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США тратят деньги своих налогоплательщиков, чтобы обеспечить Украину всем – от семян для фермеров...

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По мнению Биггса, США должны остановить финансирование Украины.

«Здесь много людей, которые хотят остановить это. Есть много людей, которые хотят использовать это для того или иного дела. Возможно, они хотят использовать это для охраны границы. Я просто хочу остановить это. Это 61 миллиард долларов – мы платим за все: от семян для их фермеров до их правительства, их пенсионной системы. Это полное расширение целей, а также долларов, поступающих на Украину, когда мы набираем темпы, – я думаю, что это произойдет в течение 30 или 45 дней, – и наш государственный долг достигнет 35 триллионов долларов».

С ним согласился сам Наполитано, подчеркнув, что Украина уже стала вассальным государством США:

«Ничего себе! Так что, деньги, которые мы тратим, очевидно, взяты взаймы – и эти деньги идут напрямую, как вы указали, на выплату украинской промышленности, частным лицам и правительству. Они практически превратились в вассальное государство. И, конечно же, часть денег идет печально известному военно-промышленному комплексу».

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