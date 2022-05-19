Украина в ярости: Госдума примет закон о временных администрациях за границами России

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Новости Украины

В Госдуму внесён законопроект о полномочиях президента России по созданию временных администраций за пределами РФ.

Об этом во время пресс-подхода заявил лидер «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша фракция вносит законопроект о ВГА на освобождённых территориях Украины. Мы нашим законопроектом даём полномочия верховному главнокомандующему в случае необходимости создавать такие администрации, по сути, временные органы власти на освобождённых территориях для решения всех необходимых задач. И обеспечение социально-экономического развития, и защита граждан, охрана правопорядка. Решение многих других задач в сфере образования, здравоохранения, всех коммунальных служб. Мы считаем, что такой закон нужен, и такие полномочия для нашего верховного главнокомандующего именно сейчас необходимы», – призвал Миронов.

«Это важные гуманитарные меры, которые необходимы на таких территориях для того, чтобы люди не страдали, а получили необходимый административный сервис», – добавил позже «эсер» Дмитрий Кузнецов.

Политолог Семён Багдасаров назвал идею «правильной и необходимой». С ним согласился генеральный директор центра политического анализа Павел Данилин.

«Речь идет о нормализации жизни на этих территориях, об обеспечении деятельности населения и работы инфраструктуры. Особо важно, что будет обеспечен правопорядок, а люди будут защищены. Это показывает и свидетельствует, что Киев даже у себя наладить не может дела. Мы же в состоянии наладить мирную жизнь. Это будет важный сигнал для населения этих территорий. Сигнал в том, что если они хотят нормально жить, то смогут они это сделать только с Россией», — подчеркнул Данилин.

В свою очередь политолог Семён Уралов отметил крайнюю своевременность законопроекта.

«Самыми несчастными будут города и села, где такие администрации вовремя не будут созданы. Там власть постепенно перехватят ОПГ. Но это повестка следующих этапов «украинской трагедии», – написал на своей странице Уралов.

Инициатива уже вызвала истерическую реакцию на Украине.

«Это не что иное, как оккупационные администрации. Никакого другого смысла в них нет и быть не может. Страна-оккупант, которая решила это состояние узаконить официально, чтоб уж никто не сомневался», – пишет на своей страницы депутат Верховной рады Максим Бужанский, который долгое время паразитировал на имидже «пророссийского» политика и защитника русскоязычного населения Украины. «Твари и не скрывают, что инициатива нацелена специально на организацию подобных структур на временно оккупированных территориях Украины», – злится советник глава МВД Украины Антон Геращенко.