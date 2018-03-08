08.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина “вычислила”, что участник покушения на Мосийчука живет в Крыму, и будет требовать от РФ его выдачи

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в Крыму, и Украина в ближайшее время попросит РФ о его экстрадиции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Об этом он сообщил на телеканале “112 Украина”.

“Один из граждан, который организовывал против меня теракт, находится сейчас на территории оккупированного Крыма. Я надеюсь, что подозрения будут объявлены в ближайшие дни и после этого мы будем требовать от оккупационной власти выдать нам террориста”, – отметил он.

Напомним: вечером 25 октября возле здания телеканала “Эспрессо” прозвучал взрыв, в результате которого три человека пострадали, два погибли. Среди потерпевших народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политтехнолог Виталий Бала.

Среди погибших – охранник Мосийчука- бывший сотрудник “Беркута” и подполковник МВД Михаил Мормиль. Этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ.