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Украинцев скоро будут вывозить эшелонами, как немцы в войну
Одиозный депутат от «Радикальной партии» Олег Ляшко критически отозвался о законопроектах, которые принимают народные депутаты Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Речь идёт о законах, которые упрощают возможность украинцам работать заграницей. По мнению политика, украинцы за границей работают, как рабы на галерах, без социального пакета, защиты и прочих условий для нормальной работы.
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«Два миллиона людей в прошлом году уехало работать в Польшу. И хотя там зарплата больше, чем тут, но все равно наши там на условиях «батраков». По 15 человек живут в хибаре. Нет ни социальных пакетов, ни защиты трудовых прав, бесправные, как рабы на галерах», – выкрикивал нардеп с трибуны.
Как считает Ляшко, парламент только помогает «вывозить украинцев за границу».
«Скоро, как немцы эшелонами вывозили наших людей, вы теперь легализуете всю эту трудовую эмиграцию», – критикует радикал.
Метки: Верховная Рада, заробитчане, Олег Ляшко
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