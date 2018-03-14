14.03.2018, Киев, Николай Кузнецов
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История, Киев, Общество, Пропаганда, Украина

Украинцы на конях проедут всю страну – с запада на восток, реконструируя бои с мифической «Ордой»


В Киеве планируют запустить проект «Украина – форпост Европы», участники которого на конях проедут по всей территории страны с запада на восток.

Об этом на брифинге в Киеве рассказал ветеран «АТО» Вадим Саввон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы данного проекта планируют реконструировать исторические события, произошедшие на территории Украины. Один из организаторов «Украина – форпост Европы», пожаловался, что украинская история в том виде, как ее подают сегодня, состоит из одних поражений и разочарований.

«Данный проект – это реконструкция событий, которые происходили в средневековье во времена Киевской Руси. Тогда киевская дружина выступила походом против нашествия с востока монголо-татар.

Киевская Русь, которая на тот момент была сильно ослаблена, понесла поражение. Вообще вся история Украины – это сплошная история поражений и трагедий»,− рассказал бывший «АТОшник».

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