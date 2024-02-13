Украинцы сильно обидели Илона Маска – экс-министр

Вадим Москаленко.  
13.02.2024 19:28
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Неадекватные бандеровцы своими русофобскими истериками настраивают против Украины даже бывших союзников вроде американского предпринимателя Илона Маска, который теперь обвиняется в «сотрудничестве» с Россией.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неадекватные бандеровцы своими русофобскими истериками настраивают против Украины даже бывших союзников вроде американского предпринимателя...

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«Начнём с того, что Илон Маск – не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: «Я вам ничего не должен; я бизнесмен, у меня космическая программа; я решил помочь, потому что считал несправедливым нападение России на Украину. И я помог, за свои собственные деньги».

И что он услышал в ответ, когда начал рассказывать, какие последствия может иметь война? Что он – негодяй, и всё такое прочее. Он сделал, а потом обратился к Пентагону, чтобы оплачивали работу, но ему отказали. И он ответил: «Хорошо, я дальше буду сам это дело оплачивать».

Посмотрите, как его начала полоскать наша не очень умная часть общественности: «наркоман, негодяй». Вместо того, чтобы сказать человеку спасибо за помощь в самое тяжёлое время, вы человека ругаете за то, что он помогает «недостаточно» с вашей точки зрения», – отметил он.

«Он ведь нам вообще ничего не должен, он американский гражданин.

И очевидно, что сейчас снова пытаются разогреть конфликт между Маском и Украиной, обвинить его во всех смертных грехах», – негодовал Рева.

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