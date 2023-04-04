Украинцы снова наехали на Меладзе на дорогом курорте

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Российский певец Валерий Меладзе снова оказался в фокусе внимания украинских СМИ, которые сняли его в одном из ресторанов на французском курорте Куршевель.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает антироссийское пропагандистское интернет-издание «Украинская правда», опубликовавшая соответствующее видео.

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Отмечается, что он был вместе со своей женой певицей Альбиной Джанабаевой, кроме того утверждается, что с ними отдыхала и супруга замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Иванова.

«Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит украинцев?», – поинтересовался автор репортажа Михаил Ткач у Меладзе.

Тот растерялся и явно занервничал:

«Прекратите. Пойдемте, я вам все расскажу.

Уже на улице Меладзе потребовал выключить камеру и прекратить его снимать, сказав, что хочет «просто поговорить».

Ткач продолжал наседать, задавая вопрос, поддерживает ли певец войну или же он боится, тот в в итоге потребовал «вырубить камеру».

Кто-то из спутников Меладзе заявил, что тот «сейчас не хочет разговаривать».

Затем его жена начала уводить певца в сторону, а кто-то выбил камеру из рук оператора.

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Антироссийский пропагандистский паблик «Украина сейчас» умудрился увидеть символику СВО на одежде певца.

«Интересно, что на 1 минуте видео на рукаве Меладзе четко видна Z-свастика. Непонятно, то ли это игра света, то ли еще что, но в остальной части видео этого видно не было», – отмечают авторы.

Впрочем, позже они уточнили, что ошиблись.

«Z» на куртке Меладзе оказалось просто частью дизайна куртки Bogner Freddy Ski Jacket. Поэтому позиция певца по-прежнему остается неоднозначной», – написал паблик.

Примечательно, что в похожей ситуации в январе Меладзе фактически высказался в поддержку киевского режима, ответив «Героям слава!» на бандеровское приветствие «Слава Украине!».

После этого певец подвергся в России обструкции и критике.

Теперь же, как следует из нового ролика, Меладзе решил поосторожничать. Тем не менее певец, зарабатывающий огромны деньги в России, не стал высказываться в поддержку своей страны.

«Валера-СУГС-Меладзе отдыхал в Куршавеле с блек джеком и…, но тут до него докопались украинские дурналисты. Они требовали, чтобы Меладзе рассказал, как он ненавидит русских и снимали все это на камеру. Меладзе был бы и рад снова СУГСнуть, сказать, что русских он не любит, и так далее, но камера… камера… Как говорится, что-то его держало. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. Самое смешное было, когда Меладзе приобнял свидомого хохла, чтобы прошептать ему на ушко очередной СУГС. Но тут оккзалось, что на лацкане куртки Меладзе нарисована … буква Z», – иронизирует в своем телеграм-канале по этому поводу политолог Павел Данилин.