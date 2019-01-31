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31.01.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Украинцы впервые занервничали: Россия может не признать выборы

Кандидаты в президенты Украины вынуждены добиваться признания результатов выборов со стороны России, чье влияние в мире сейчас значительно выше, чем в 2004 году, когда США впервые удалось протащить своего ставленника.

Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет борьба за легитимность выборов. В России сейчас проводятся мысль о том, что наша демократия неправильная, что все решают деньги, что будут фальсификации. Стало быть, выборы не надо признавать, если не устроит результат», – сказал Карасев.

По его словам, Россия в последние годы стала одним из «легитимационных центров», и ее признание выборов крайне важно.

«На это надо ориентироваться тем, кто хочет хоть тушкой, хоть чушкой пролезть во второй тур президентских выборов», – сказал Карасев.

Он убежден, что не признание Россией результатов выборов серьезно повлияет на ситуацию внутри Украины, поскольку разница в рейтингах кандидатов близка к статистической погрешности, и победа любого политика будет неубедительной.

«Будет постоянная напряженность. Россия будет качать пропаганду на тех, кто будет недоволен результатом выборов, а таких будет много. Ведь участников второго выбора будет определять фотофиниш. И победу тоже», – сказал Карасев.

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