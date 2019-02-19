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19.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Украине предложили отметить годовщину установления колониального режима

Пришедшая после госпереворота в 2014 году власть на Украине не может существовать без лжи и провокации.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что праздновать? Вообще можно праздновать установление американского колониального режима на этой территории. Потому что, в принципе, это то, что состоялось, и то, к чему они стремились. И рассказ Виктории Нуланд кому куда пойти и кто будет президентом – это было апофеозом. Искали толерантность и все остальные блага, но не нашли. Всё построено на лжи и провокации – это основная конструкция этой американо-олигархически-бандеровской власти, такой вот интересный симбиоз», – заявил политолог.

«Способ существования этой преступной власти – бандеровско-американо-олигархической – это сплошные провокации. Вне провокации и лжи они существовать не могут. Кстати, и избирательная кампания вся таким образом построена», – добавил Куликов.

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