Украине придется выбирать: защищать «Пэтриотами» города или аэродромы

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Германия уже поставила на Украину три установки ПВО «Пэтриот», но другие страны НАТО затягивают поставки.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однако от румын и американцев пока ничего не слышно о поставке «Пэтриотов». В настоящее время американцы поставляют ракеты для установок. Существует дилемма защиты городов и важных военных объектов, таких как аэродромы, на которых базируются истребители. Ее нельзя разрешить. Можно попытаться сделать это тактическими методами, разместив самолеты дальше на западе Украины, с потерями по времени подлета, потому что им придется преодолевать большие расстояния. Также можно установить защищенные ангары «Волна», – сказал Бюлер.

Он также выразил сомнения в том, что Нидерланды предоставят Украине истребители Ф-16 в ближайшее время, а персонал для них будет в достаточной мере подготовлен.

Немецкий генерал признал успешность российских ударов по украинским аэродромам, но в то же время отметил, что Киев якобы в достаточной мере защищен ПВО.