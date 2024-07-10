Украине придется выбирать: защищать «Пэтриотами» города или аэродромы

Елена Острякова.  
10.07.2024 20:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 353
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Германия уже поставила на Украину три установки ПВО «Пэтриот», но другие страны НАТО затягивают поставки.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия уже поставила на Украину три установки ПВО «Пэтриот», но другие страны НАТО затягивают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Однако от румын и американцев пока ничего не слышно о поставке «Пэтриотов». В настоящее время американцы поставляют ракеты для установок. Существует дилемма защиты городов и важных военных объектов, таких как аэродромы, на которых базируются истребители. Ее нельзя разрешить. Можно попытаться сделать это тактическими методами, разместив самолеты дальше на западе Украины, с потерями по времени подлета, потому что им придется преодолевать большие расстояния. Также можно установить защищенные ангары «Волна», – сказал Бюлер.

Он также выразил сомнения в том, что Нидерланды предоставят Украине истребители Ф-16 в ближайшее время, а персонал для них будет в достаточной мере подготовлен.

Немецкий генерал признал успешность российских ударов по украинским аэродромам, но в то же время отметил, что Киев якобы в достаточной мере защищен ПВО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть