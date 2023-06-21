Украинизация Киргизии и Казахстана стремительно ускоряется

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В Киргизии 27 июня состоится очередной антисоветский и русофобский шабаш, который пройдёт под эгидой государственных институтов и в рамках псевдоисторической повестки.

Мероприятие организовано при участии Института истории и регионоведения Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына и Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова (Казахстан) под названием «Общее историческое прошлое киргизского и казахского народов и совместное будущее».

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При этом Киргизский национальный университет рассылает пригласительные письма различным историкам с просьбой принять участие в данном конгрессе, но практически все будущие обсуждения посвящены как раз теме «национальной борьбы двух народов» сначала против царской, а затем и советской власти, то есть вопросам и проблемам освобождения от российского «колониализма».

Посмотрите только какие пункты указаны в повестке намечаемого якобы научного конгресса.

Первый вопрос – «Восстание 1916 года в судьбах обоих народов». Напомним, что восстание тогда разразилось против мобилизации на фронт киргизского населения для проведение строительных и тыловых работ. Недовольство было связано с деятельностью местной администрации и с тем, что феодально-байские круги откупались от данной повинности.

В последующем в историографии утвердилось точка зрения, что это было выступление против царизма, а сейчас идёт попытка представить волнения уже в качестве антироссийского и даже антирусского восстания.

Самое смешное, что казахские историки стараются игнорировать или предавать анафеме лидеров восстания, которые потом примкнули к большевикам и за это были расстреляны представителями феодально-байских сил в лице филиала кадетской партии «Алаш» во время гражданской войны, развязавших массовый белый террор в степи.

Но в целом сейчас восстание 1916 года пытаются изобразить как некую национальную борьбу против империи со стороны как казахов, так и киргизов.

Вторым вопросом будет – «Борьба киргизско-казахской интеллигенции за национальные интересы». Речь как раз идёт снова о деятелях местного представительства партии кадетов «Алаш», которые сначала активно поддержали белых в гражданской войне, а затем, видя, как адмирал Александр Колчак, атаман Борис Аненнков и интервенты в 1920-м терпят поражение и отступают быстро переобулись и признали советскую власть.

При этом такой их деятель как Мустафа Шокай (Чокай) стал основателем Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС. И видимо ему и его сторонникам и будет посвящена львиная доля обсуждений с целью представить их борцами против «сталинской диктатуры». Тем более, что и в Казахстане, и в Киргизии планируется окончательная реабилитация пособников нацистов и им уже воздвигаются памятники, а в их честь переименовываются улицы.

Третьим вопросом конгресса, как и ожидалось, будет «голодомор» – «Ашаршылык: трагедия народа».

Научные мужи будут всерьез обсуждать антинаучные фальсификации о якобы 3 – 5 миллионах жертв коллективизации, целенаправленно организованной Москвой для осуществления геноцида казахов. Интересно, что никакого голода в Киргизской ССР не было и вся тяжесть по объяснению новых антисоветских мифов ляжет на казахстанскую сторону.

Четвертым ожидаемым вопросом на конгрессе станет обсуждение такой животрепещущей темы как «Политические репрессии: новые подходы в изучении проблемы». Очевидно, что будут литься крокодиловы слёзы о погибшем «цвете нации» в результате сталинских чисток.

И тут им есть, что обсудить, так как одновременно по команде из Вашингтона, в Астане и Бишкеке приступили к окончательной реабилитации тех, кого не могли реабилитировать в 60-е, в перестройку и после разрушения СССР, а именно бандитов, террористов, басмачей, шпионов, нацистских карателей, которых сейчас показывают в качестве «героев».

И после этого дипломированные придворные историки будут еще обговаривать современное состояние отношений двух стран и перспективы киргизско-казахских отношений.

То есть строить дальнейшее совместное развитие на основе ненависти к общему советскому прошлому в целях воспитания новых поколений на неприятии Советского Союзы и нынешней России.

При этом проскальзывает в повестке и явный этнический подтекст, так как угнетателями и организаторами «геноцида» в понимании сотрудников двух институтов выступали русские коммунисты, а соответственно местная диаспора и современная РФ как правопреемник СССР несут коллективную ответственность за нынешнюю нищету, безработицу и социальную деградацию киргизского и казахского народов, которые всё никак не могут освободиться от «колониализма».

Налицо попытка совместными усилиями и при поддержке США и Запада выстроить этноцентристскую идеологию моноэтнических государств на основе пещерного антикоммунизма и ярой русофобии, используя для этого украинские лекала в виде «голодомора», репрессий, преследования национальной интеллигенции и прочее.

Но чему удивляться, если в киргизский парламент в конце декабря прошлого года внесли уже второй раз за несколько лет законопроект об окончательной реабилитации «жертв сталинского режима», подготовленного фондом Сорос-Кыргызстан и «Открытым правительством», посредством которого планируется оправдать басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, сделав их «борцами за национальное счастье».

В январе тот же самый спикер инициировал и внёс другой русофобский конституционный закон о государственном языке, обязывающий все органы власти, а также предприятия и организации независимо от форм собственности вести свою деятельность только на киргизском языке.

Интересно, что за данный закон проголосовало 75 депутатов и только один против, что еще раз говорит о полной согласованности данного вопроса в принятии этого русофобского акта, направленного на проведения тотальной дерусификации в стране.

Казахстан несколько опередил Киргизию в этом деле, так как созданная по указу президента Касым-Жомарта Токаева, государственная комиссия по окончательной реабилитации работала не переставая, реабилитировав, по официальному сообщению, уже 250 тысяч человек, включив в списки чистых уголовников и бандитов. Сразу после январских событий в РК приняли закон «О вывесках», ставящий крест на русской топонимике.

Наличие сходных законопроектов и указов говорит о том, что с самого начала была единая концепция, на которую ориентировались изначально и Бишкек, и Астана. И об этом постоянно напоминает сам Касым-Жомарт Токаев, который на последнем совещании снова призвал не присваивать объектам имена деятелей советского периода.

«Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям. В целом, в сфере ономастики требуется навести порядок. Работа в этом направлении должна вестись комплексно, последовательно и централизованно», – сказал президент РК.

То есть при тотальной декоммунизации и десоветизации будет сформирован единый реестр имён исторических личностей из числа баев-феодалов, участников Туркестанского легиона вермахта и эсэсовцев, басмачей и прочих врагов, который будет сверху навязываться местным властям. И такая же схема будет действовать вскоре и в соседней Киргизии.

Понятно, что такими процессами правящие элиты хотят продемонстрировать Вашингтону свою верность и усилить антироссийские и русофобские настроения внутри республик в рамках их желания осуществить геополитический разворот в сторону Запада. При этом главную роль в этом спектакле играет именно Астана, которая пытается продавить и максимально повлиять на Бишкек, отрабатывая заказ.

Это выдаёт и имперские амбиции казахстанской олигархии, считающей Киргизию своим задним двором и сейчас через такие совместные антироссийские шабаши проявляется стремление оторвать Бишкек из общего социокультурного пространства и втолкнуть его в пантюркистское прозападное ложе. Удручает только, что эта украинизация ускоряется прямо на глазах…