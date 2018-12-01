Украинская бригада с подмоченной репутацией брошена на Донбасс

01.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Командование «ООС» перебросило в Донбасс 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду «прославившуюся» в 2014-2015 годах не только особо жестоким поведением по отношению к мирному населению, но и подлым отношением к своим сослуживцам из других соединений.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки вооруженных формирований Украины на всех тактических направлениях.

«По полученным данным, вчера, на железнодорожной станции Константиновка осуществили разгрузку 3 эшелона. Два эшелона с техникой и личным составом 2-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и один эшелон с боеприпасами для бригадной артиллерийской группы этого соединения. Подразделения размещены в районе населённого пункта Керамика в 10 км от населённого пункта Ясиноватая. Боеприпасы разгружены на полевой артиллерийский склад в районе населённого пункта Очеретино», – сообщил Даниил Безсонов.

Перед переброской на Донбасс украинские десантники участвовали в учениях по ведению боя в городских условиях.

Даниил Безсонов напомнил, что это те самые «легендарные» десантники, которых уже неоднократно разбивали защитники Республики в Шахтерске в 2014 году и в Авдеевке в 2015 году.

«Примечательно, что это десантное соединение было неоднократно уличено не только в жестокости и совершении военных преступлений против мирных жителей Донбасса, но и в подлости по отношению к своим же побратимам-боевикам из других соединений.

Так, в 2014 году, пытаясь захватить Саур-Могилу, ведя переговоры по открытым радиоканалам, десантники неоднократно называли координаты мест расположения соседних подразделений, благодаря чему наши артиллеристы точно наносили удары по оккупантам. При этом расположение своих командных и наблюдательных пунктов они тщательно шифровали», – напомнил представитель оборонного ведомства.

В 2014 году, по словам Безсонова, из-за такой «подставы» парашютистов была практически уничтожена 30-я механизированная бригада Украины.

«Видно сегодня настала очередь терпеть «подножки» боевикам 92-й бригады, которые будут действовать совместно с подлой 25-й воздушно-десантной бригадой на Донецком направлении», – резюмировал Даниил Безсонов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в ЛНР «поздравили» украинских десантников с предательством.

Также ранее в ДНР был разоблачен украинский пропагандистский ролик о «героическом» захвате киевскими силовиками посёлка Рассадки на Светлодарской дуге.