01.12.2020, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Украинская экономика с позором деградировала до выращивания семечек – Суслов


Украина уже потеряла ряд высокотехнологических отраслей промышленности и продолжает терять оставшееся.

Об этом в эфире NEWSONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская экономика деградирует. Она не становится более инновационной и технологической. У нас нет примера создания предприятий, которые бы производили какие-то высокотехнологические изделия. Мало того, у нас потихоньку останавливаются и умирают те технологические предприятия, которые были – авиастроение, ракетно-космическая отрасль. Судостроение, приборостроение уже практически умерло.

В пропагандистских целях мы все время о чем-то твердим, явно несбыточном. Должностные лица нашего правительства все время говорят, что вот, мы построим новый космодром то в Канаде, то в Австралии, скромно умалчивая, как мы имели космодром в Бразилии, проект «Алкантара», и как Украина позорно этот проект похоронила, просто не смогла выполнить. Есть и много других примеров.

В нашем экспорте начали доминировать сырьевые товары. И это может продолжаться десятилетиями. Как нам когда-то сказал бывший посол США, Украина Штатами рассматривается как великая аграрная держава. Очевидно, у нас все будет нормально с производством сельскохозяйственного сырья. Наша специализация – подсолнечник, рапс, пшеница технические культуры. Страна может жить и с этим, только она будет бедной», – заключил экономист.


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