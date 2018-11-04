Украинская, но безлюдная: В стране победившего Майдана заканчиваются трудовые ресурсы

04.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

С каждым годом Украина все больше теряет возможности для успешного экономического развития.

Об этом в интервью журналу “Країна” рассказал украинский экономист, бывший заместитель председатель Фонда госимущества Украины Андрей Гайдуцкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“С каждым годом увеличивается риск невозможности экономического роста даже на 5 процентов годовых – у нас большое отрицательное сальдо притока человеческих ресурсов трудоспособного возраста. Каждый год около 200 – 250 тысяч человек перебираются за границу. Эта цифра будет возрастать. Результат: нехватка рабочих на предприятиях Украины”, – сказал экономист.

Он отмечает, что в результате происходит сокращение производства.

“Инвестор столкнулся с проблемой: за год построил завод, а следующие четыре месяца не может запустить его в работу – не удается “укомплектовать” работниками. Таких примеров много. Руководители предприятий вместо того, чтобы заниматься вопросами стратегии, открытием новых рынков, тратят до 50 процентов времени на поиск людей. Вакансии не заполняются по 30 – 60 дней. Каждая из них – это 10 – 20 тысяч долларов недополученного дохода предприятием в месяц”, – добавил Гайдуцкий.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, галичане плюют на патриотизм и валят на ударные стройки России.

Кроме того, киевские эксперты пришли к выводу, что Украина становится страной массовой эвакуации, а самодостаточные граждане страны, не желающие жить в условиях хронического дурдома, массово покидают страну.