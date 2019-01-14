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14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Культура, Общество, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Украинская поп-звезда закатила скандал в российском аэропорту

Популярная украинская певица Светлана Лобода устроила скандал в российском аэропорту Шереметьево. Артистке не понравилось, что ее никто не встретил, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

об этом сообщает российское издание «Клопс».

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По словам свидетелей инцидента, исполнительницу должны были забрать у паспортного контроля по прилете в Москву. Однако Лобода осталась в одиночестве и была вынуждена пешком идти до VIP-зала.

Издание публикует видео разговора. Закончился конфликт тем, что Лобода пообещала привлечь к разбирательству своих знакомых и ушла вместе со своим охранником.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе», — сказала Лобода.

17, 18 и 20 января в зале «Крокус Сити Холл» должны состояться концерты Лободы, которые были перенесены с октября из-за ее болезни — певица перенесла операцию по удалению камня из почки.

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