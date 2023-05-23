Украинская прокуратура преследует главу «Ижавиа»

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Украинская прокуратура почившей в истории “Автономной Республики Крым” решила напоследок замахнуться на глобальное – выдвинула подозрение о незаконных перевозках граждан через государственную границу.

Под обвинение попал гендиректор российской авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Синельниква подозревают в организации незаконных перевозок через государственную границу Украины в «оккупированный» Крым в период с 2018 по 2023 год.

«В целом, под руководством подозреваемого, авиакомпания с 2018 по 2023 годы совершила как минимум 150 рейсов во временно оккупированный Крым, вопреки нормам международного права и украинского законодательства», – утверждают в украинской прокуратуре и угрожают руководителю «Ижавиа» 9 годами лишения свободы.

Синельников приступил к обязанностям генерального директора удмуртской компании «Ижавиа» в мае 2018 года. Авиаперевозчик выполнял рейсы из Ижевска в Симферополь и в обратном направлении. Однако с февраля 2022 года все рейсы отменены в связи с запретом на полеты на время проведения специальной военной операции.