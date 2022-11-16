Украинская пропаганда в ярости: Игнорируя антироссийские санкции, Грузия поднимает свой ВВП

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Новости Украины

Российско-грузинский товарооборот продолжает расти, что позитивно отражается на экономических показателях Грузии

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет один из главных рупоров антироссийской пропаганды журнал «Український тиждень», издающийся на западные гранты

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Издание обращает внимание, что конце октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экономический рост страны за девять месяцев составил 10,2%, что является «беспрецедентным в Европе». По словам Гарибашвили, в Грузии экспорт увеличился на 40%, причем прирост за девять месяцев составил 37,4%. Доходы от экспорта составили около четырех миллиардов долларов.

В публикации отмечается, что в марте, экспорт Грузии в Россию рухнул, но затем вернулся к прошлогодним показателям и даже начал расти с каждой следующей четвертью года.

«Только за третью четверть 2022 экспорт составил $216,727млн. Это больше, чем за весь 2021 год, когда Грузия экспортировала в Россию товаров и услуг на $189,035 млн. Всего же за период с января по сентябрь экспорт почти достиг числа в полмиллиарда. Стоит отметить, что и в 2021 году он оказался больше, чем в 2020-м, но тогда рост не был столь резким. По крайней мере, доля этого роста пришлась на рост экспорта вина и реэкспорта автомобилей», – указывает журнал.

При этом вырос и импорт из РФ. Так, за девять месяцев текущего года импорт российской продукции в Грузию вырос на 72,8% (1,24 миллиарда долларов) по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года, что произошло за счет увеличения импорта российской.

«До 2022 года Грузия импортировала нефть преимущественно из Румынии и Болгарии. В начале года доля РФ в импорте нефти составила 16%. Но уже в сентябре эта цифра выросла до 63%, поскольку в первый месяц осени Грузия закупила у России нефти на $94 млн.), – пишет автор.

Кроме того, Грузия за первые девять месяцев этого года импортировала больше российского угля (кокса) и маргарина, а, согласно статистике, с июня по сентябрь почти 99% всего импорта муки и пшеницы приходится на Россию.

«Таким образом, страна игнорирует санкции, наложенные Западом на российскую энергетику и сельхоз продукцию, помогая РФ находить новые рынки сбыта своих товаров», – возмущается издание.

«Какой бы ни была ситуация с «темным» грузинским экспортом в Россию, можно четко сказать, что Тбилиси пытается получить от войны максимум, проводя политику неприсоединения», – резюмирует «УТ».