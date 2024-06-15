Украинская военщина: Никаких переговоров, нужны новые резервы и наступление

Анатолий Лапин.  
15.06.2024 12:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 523
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным условия для переговоров неприемлемы для Украины, потому она должна усиливать мобилизацию, чтобы накопить резервы и переходить к очередному «контрнаступу».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным условия для переговоров неприемлемы для Украины, потому она...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это не первые тезисы относительно того, чтобы сделать паузу и пытаться легитимировать статус-кво на текущее время на невыгодных условиях для Украины, легитимировать земли, которые захвачены, в пользу Российской Федерации, что недопустимо. Поэтому о переговорах идти речи сейчас не может.

Нам нужно стабилизировать ситуацию на фронте, нужно уничтожить как можно больше вооружения, техники и живой силы врага, сформировать резервы и заниматься вопросами деоккупации. Только с сильных позиций потом вести переговоры с Россией или с ее представителями, это не обязательно может быть Путин», – заявил Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть