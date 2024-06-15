Украинская военщина: Никаких переговоров, нужны новые резервы и наступление
Озвученные накануне президентом России Владимиром Путиным условия для переговоров неприемлемы для Украины, потому она должна усиливать мобилизацию, чтобы накопить резервы и переходить к очередному «контрнаступу».
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это не первые тезисы относительно того, чтобы сделать паузу и пытаться легитимировать статус-кво на текущее время на невыгодных условиях для Украины, легитимировать земли, которые захвачены, в пользу Российской Федерации, что недопустимо. Поэтому о переговорах идти речи сейчас не может.
Нам нужно стабилизировать ситуацию на фронте, нужно уничтожить как можно больше вооружения, техники и живой силы врага, сформировать резервы и заниматься вопросами деоккупации. Только с сильных позиций потом вести переговоры с Россией или с ее представителями, это не обязательно может быть Путин», – заявил Романенко.
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