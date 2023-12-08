Украинские дельцы разворовали деньги на запчасти для Су-27

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине руководитель военного завода разворовал бюджетные средства на закупки запчастей для СУ-27.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Контрразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО «Украинская оборонная промышленность» ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретение комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27.

По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн. бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно на эту сумму директор завода заключил договор с аффилированной коммерческой структурой по приобретению авиационного модуля.

«Впрочем, дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить. Для этого чиновник подписал бухгалтерские документы на прием неисправного имущества. На их основании оборонная компания перечислила коммерсантам первую часть платежа в размере 1,9 млн. грн. В дальнейшем участники «схемы» планировали вывести эти деньги в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой», – доьавил в СБУ.

Директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет тюрьмы.