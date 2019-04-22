Украинские депутаты устроили показную грызню ради места у кормушки

22.04.2019, Киев, Игорь Петров

Первое после президентских выборов заседание согласительного совета Верховной Рады превратилось в показную грызню депутатов, которые ощущают приближение выборов и пытаются обеспечить себе переизбрание на новый срок – кто в роли «борцов с агентами Москвы», кто – напротив, используя имидж критиков майданщиков.

Так, депутат Максим Бурбак («Народный фронт») заявил, что его партия не допустит «опасных договоренностей» новоизбранного президента с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращение оккупированных территорий Украине – самая сложная и самая важная задача нового президента. Хочу сразу заявить, что «Народный фронт» не допустит опасных договоренностей с врагом Украины. В общении с Кремлем каждое слово имеет колоссальный вес. «Народный фронт» будет стоять на страже любых попыток реванша и капитуляции. Мы защитим все завоевания, которые дались народу Украины потом и кровью», – сказал он.

Глава депутатской группы «Партия «Возрождение» Виктор Бондарь, напротив, принялся торжествовать по случаю проигрыша Петра Порошенко.

«Вся страна увидела разгром президента, парламента, парламентской коалиции… Власть за последние пять лет ничего не делала из того, что мы тут говорили в парламенте – что на первом месите должна быть экономика, наведение порядка… Жить на доходы от перечислений заробитчан, 11-12 млрд долларов в год, – за счет этого мы жили последние годы. жить за счет внешних кредитов. Никто не занимался собственным производством, своей экономикой…Вместо этого мы видели сумасшедшую миграцию населения, видели, что 56% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. И это – та политика, которую действующий президент предлагал продолжить еще на пять лет», – сказал Бондарь.

Напомним, что вслед за президентскими выборами на Украине должна состояться парламентская кампания. Сейчас дата выборов назначена на октябрь. Однако новоизбранный президент Владимир Зеленский может попытаться распустить Верховную Раду досрочно, поскольку нуждается в присутствии своей фракции в парламенте. В этом случае голосование может быть перенесено на лето. Спикер Андрей Парубий уже заявлял, что не допустит досрочного прекращения полномочий парламента.