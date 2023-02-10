Украинские дроны и американский интернет становятся угрозой для России

Олег Кравцов.  
10.02.2023 13:35
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


У киевского режима имеются серьезные возможности по нанесению ударов по российской территории боевыми дронами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев.

У киевского режима имеются серьезные возможности по нанесению ударов по российской территории боевыми дронами....

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«Сейчас в СМИ и экспертной среде обсуждаются танковые и авиационные пакеты помощи ВСУ. Но почти забыты возможности, которые имеются у Киева в вопросах применения боевых дронов, IT-технологий и т.п.»,  – сказал генерал «Независимой газете».

Он призывает обратить внимание на заявление о дальнейшем предоставлении украинским военным широкополосной связи и интернета, которое сделала главный операционный директор компании SpaceX Starlink Гвинн Шотвелл, признавшая, что украинские военные эффективно использовали сервис компании для управления дронами, в том числе «для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб».

При этом украинские беспилотники все чаще стали залетать не только в Россию, но и в Белоруссию. И как уточнили специалисты Пинского погранотряда, перехватившие один из таких дронов, «содержимое карты памяти позволяет делать вывод о том, что БПЛА имел связь с широкополосной системой интернета из США».

«Подобные маневры украинских БПЛА на белорусской и российской территориях стали уже закономерностью. Вероятнее всего, в этих атаках по цепочке управления задействованы терминалы Starlink. И помешать этому очень трудно, поскольку Илон Маск, владелец и разработчик SpaceX Starlink, сделал надежную космическую широкополосную систему спутникового интернета, которая устойчива в известных пределах к российским системам радиоэлектронной борьбы», – говорит специалист в области боевых и игровых IT-технологий Вячеслав Мосин.

В свою очередь Неткачев полагает, что использование Киевом БПЛА для ударов по российским войскам и территории РФ с учетом спутникового наведения Starlink вполне возможно.

«Это новый вариант современных видов боевых действий и высокоточных вооружений, который Запад намерен применить в зоне СВО. Для армии РФ не должен быть неожиданностью удар целого роя БПЛА большой поражающей мощности на направлении их главного удара, который возможен при контрнаступлении ВСУ», – предупреждает генерал.

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