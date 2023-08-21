Украинские и российские олигархи анонсируют начало мирных переговоров. Как это понимать

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Бизнесмен Олег Дерипаска полагает, что мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться в конце сентября. Об этом он написал в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Дерипаска объясняет это тяжелой экономической ситуацией в США.

«В общем, будет необходим поиск компромисса с «врагами Америки» и, в первую очередь, с Китаем. Это уже очевидно, и ой как не хочется, но придётся. Видимо, о нас там на какое-то время забудут, а, значит, у Русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси и за 5-7 лет отстроить новую экономику, переориентированную на Юг и Восток», – написал Дерипаска.

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Выступление Дерипаски озвучено так, будто информация у бизнесмена «с самого верха». Ведь на прошлой неделе прошел слух, будто Дерипаска встречается с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-служба миллиардера эту информацию опровергла, но возможно лишь затем, чтобы прекратить пересуды.

Дерипаске вторит бежавший с Украины бывший вице-премьер Сергей Арбузов, один из представителей команды «младо-донецких» во времена президентства Виктора Януковича.

«В США идет борьба: несмотря на активность демократов, которые просят выделение новых траншей для Украины, республиканцы в конгрессе требуют ввести инспекторский контроль за средствами, которые выделили Украине, и настаивают на сокращении средств, которые запрашивает для выделения Украине Байден… Все это говорит о усталости и бесперспективности для коллективного Запада дальнейшей активности в этом конфликте, вряд ли кто то теперь будет слушать мнение Зе и его окружение», – пишет Арбузов.

Отставной российский дипломат Михаил Демурин считает, что Дерипаска по заданию Запада вбрасывает идею переговоров в момент, когда заморозка была бы выгодна Украине, провалившей летнее наступление.

«Идею начала переговоров до нанесения решающего поражения киевскому нацистскому режиму, на сегодняшних далеко не выигрышных для нашей страны позициях нам пытаются втюхать таким кустарным образом», – написал Демурин.

«Дерипаска пытается отбить у Абрамовича бизнес на переговорах», – считает бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук.

Примечательно, что на прошлой неделе Дерипаска стал фигурантом международного скандала. Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал признал в суде, что с весны по осень 2021 года выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена. Расследование якобы было направлено на то, чтобы добиться включения в санкционные списки США предположительно Владимира Потанина.

Политтехнолог Николай Гастелло считает это реальным.

«Русские из богатых бывают, конечно, очень токсичны… Прошедшие огонь, воду и 90-е. Где приобрели навыки, с которыми оказалось так трудно расстаться. Дерипаска был тогда в лидерах по скупке силовиков. Легенды ходили, как он с помощью РУБОПов разных уровней сокрушал криминальные крыши отданных собственниками тогда только в управление активов… Дерипаска перебрасывал новый опыт в регионы с непуганными авторитетами. Но то, что эта привычка осталась, удивительно. Да еще переехала за океан», – комментирует Гастелло в своем блоге.

Журналист Сергей Мардан выразил надежду, что СК РФ возбудит по этому поводу уголовное дело, «и ФСБ наконец обратят внимание на эти странные фокусы Дерипаски с американскими и английскими спецслужбами».