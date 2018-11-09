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09.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Спецслужбы, Украина
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Украинские спецслужбы готовят провокацию в Азовском море

Украинские спецслужбы разрабатывают несколько сценариев провокации в акватории Азовского моря.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным разведки ДНР, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности в азовской акватории и на этом фоне попытке вооруженного вторжения с моря на территорию Республики. Рассматриваются варианты вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного», – сообщил Эдуард Басурин.

По его информации, провокация готовится на первое полугодие 2019 года.

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