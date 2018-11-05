Украинские спецслужбы скрывают сведения о кипрских оффшорах Авакова

05.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обошло вопрос и не указало, кто управляет двумя кипрскими офшорами Ulisse Management Limited и Fontana Management Limited министра внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на ответ НАПК.

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НАПК предоставило информацию о управляющем итальянским бизнесом министра, одновременно не вспомнив о управляющих кипрским бизнесом. В частности Арсен Аваков передал свою итальянскую фирму Avitalia s.r.l. в управления Адвокатской студии Пьерфранческо Скаркилли.

“На прямой вопрос, кому топ-чиновник передал собственный бизнес, в НАПК, ответили только о итальянском бизнесе. И ничего не сказали о кипрском. А это означает, что положительное решение по результатам полной проверки декларации Авакова НАПК принимало за отсутствия полной информации о бизнесе последнего”, – считает Каневский.

В то же время он отметил, что Пьерфранческо Скаркилли известен тем, что защищал интересы политических мигрантов Николая Мельниченко, Виктора Романюка и самого Арсена Авакова во времена правления Януковича.

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков в 2017 году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии через фирму “Ferdico S.R.L”, которую поглотила его фирма “Avitalia S.R.L”. Примерная стоимость недвижимости, которая перешла в собственность фирмы министра, составляет около 774 тыс. евро.

Согласно декларации Авакова за 2017 год, поданной министром 26 февраля 2018 года, министр является единоличным собственником итальянской фирмы “Avitalia S.R.L” (100%).