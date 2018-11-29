Украинские власти начали «кошмарить» одну из главных святынь Русской Церкви

29.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Вслед за Почаевской лаврой, передачу которой УПЦ в Киеве назвали незаконной, с министерской проверкой нагрянули в Киево-Печерскую лавру.

Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Так, специальная комиссия Министерства культуры Украины проверяет имеющиеся в Лавре церковные ценности и святыни, переданные в период с 1988 по 2018 годы.

«Члены Комиссии начали проверку наличия мощей в Ближних и Дальних пещерах Лавры. Работа Комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители. Эта проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской Лавры», – отмечают в УПЦ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», одна из главных святынь Русской Церкви – Почаевская лавра – форпост Православия на Западной Украине – вскоре может быть потеряна для УПЦ Московского патриархата.

Минюст Украины сообщил о признании незаконным заключенного в 2003 году договора о передаче в бесплатное пользование УПЦ МП монастырских корпусов, соборов и лаврских келий.