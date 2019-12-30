30.12.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Общество
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Украинский чиновник начал есть, не дождавшись прибытия пленных

Бывший игрок КВН Сергей Сивохо, получивший пост советника секретаря Совбеза Украины при президенте Владимире Зеленском, сегодня попал в фотохронику обмена пленными на Донбассе уплетающим кусок пиццы.

Фоторепортеры обнаружили Сивоху в палатке, где для возвращающихся из ЛДНР украинских пленных накрыли столы с угощением. Не дожидаясь прибытия бывших пленников, чиновник решил утолить голод.

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