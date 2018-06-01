01.06.2018, Киев, Максим Карпенко

3 760 просмотров

Украинский дипломат призвал к ликвидации российских граждан на территории РФ

Если люди в Москве не будут чувствовать себя в безопасности, то это пойдет на пользу Украине, а потому нужно “переносить опасность» на территорию РФ.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил украинский дипломат, глава общественной организации «Майдан иностранных дел» Богдан, Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Мы не будем чувствовать себя в этой стране в безопасности от российских попыток нас ликвидировать, пока они не начнут бояться в своей. Вот единственный способ. Мы никогда не сможем защитить всех. Их не 30, их значительно больше. Тех, кто является объектами, кто является мишенью для российских спецслужб на нашей территории. И только тогда, когда россияне будут знать, что на каждое убийство, заказанное ими на нашей территории, в их окоп прилетает и там тоже кто-то гибнет, в их окоп в Москве, тогда они задумаются”, – сказал дипломат.

По его словам, были подобные прецеденты в мировой истории.

“Опасность нужно приносить на территорию противника. Таких фактов в мировой истории достаточно. Погиб кто-то на нашей территории – значит, кто-то из спецслужб иностранного государства, которое это организовало, гибнет. Нет значения где – все все понимают, там работают взрослые люди», – заявил Яременко.