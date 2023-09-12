Украинский философ предсказал полный упадок городов страны без дружбы с Россией

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Даже в случае захвата Украиной своих прежних территорий, города на них обречены на упадок.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил философ и майданщик Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дацюка, они не смогут развиваться до тех пор, пока Украина и Россия находятся в стадии конфликта.

«Пока мы не сделаем пространство на границе с Россией осмысленным, пока мы не создадим с Россией осмысленный мир, ни о каком будущем Мариуполя, Донецка, Харькова, да даже Днепра говорить не приходится. Потому что его нет. Это увядающие, разрушающиеся города, об этом надо честно сказать. Если вы построили представление о будущем, что с Россией мы теперь будем в ситуации конфликта, даже если победим и если она нам выплатит все репарации, то у некоторых городов в Украине будущего просто нет. Если хороших русских нет, то Харькова, Мариуполя, Донецка, а заодно и Луганска – тоже нет. Вы просто должны понимать, какова цена. Всякий раз, когда вы что-то говорите, вы попробуйте спроецировать это свое говорение в будущее, и увидите, что как только вы сказали, что с Россией у нас война надолго, на поколения, хороших русских нет, русскую культуру мы уничтожим, то представьте себе, что таких городов в будущем просто нет», – заключил Дацюк.