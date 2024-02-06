Украинский генерал: Окно для шары закончилось. Нужно влезать в долги на 50 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине придется десятилетиями расплачиваться за обеспечение Западом ее вооруженных сил.

Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Кривоноса, такие гарантии должны дать западным производителям оружия украинские власти, чтобы добиться увеличения поставок.

«Нужно четко дать понять нашим западным партнерам, начиная с США, там частный бизнес, там значительно проще. Когда мы четко определимся, что мы берем обязательства за всю продукцию, которую нам будут предоставлять, платить. А уже пришло время, окно для шары закончилось, мы за два года были неспособны организовать собственное производство как внутри страны, так и за ее пределами. И ждем, когда нам кто-то что-то даст или кто-то что-то должен. Нет, нужно признать, что мы не справились, и мы готовы платить на долгие годы вперед», – сказал генерал.

«Да, это будет достаточно серьезным грузом на наши плечи, но, тем не менее, по-другому нельзя. Когда мы четко определим правила игры, то капиталисты, непосредственно большие предприятия, они будут обеспечивать… Давайте набираться мужества, признавать свои ошибки и четко определять, что за все, что нам будут давать, будем платить. Платить, независимо от того, сколько это будет: 20 лет, 40 или 50. К сожалению, ситуация состоит в том, что если мы четко определим, что мы будем за это платить, то и разговаривать с нами будут по-другому», – заявил Кривонос.