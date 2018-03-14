14.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинский госдолг прибавит в цене из-за проблем американского бюджета

Дефицит американского бюджета начал стремительно расти, что вызовет повышение стоимости украинского госдолга.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дефицит американского бюджета стремительно растет, налоговая реформа его увеличивает. Кто купит гособлигаций США на триллион долларов? Где есть свободный триллион долларов? Мне очень интересно увидеть эту страну и этот регион.

Скорее всего, все закончится тем, что подключится ФРС США, но они подключаются только когда начинается кризис. Поэтому сейчас США удается размещать гособлигации, за счет, в том числе, повышения процентных ставок, и они пока будут идти путем именно повышения процентных ставок, т.е. привлекая инвесторов», – сказал эксперт.

По тому же пути идет и Минфин, когда привлекает инвесторов в украинский госдолг, тоже поднимая процентные ставки, и Нацбанк, отмечает экономист.

«К чему это приведет. Стоимость госдолга для Украины будет расти, а нам вот-вот нужно евробонды размещать, мы же не дружим с МВФ, поэтому приходится брать на рынке, а брать на рынке дорого. Поэтому долговая нагрузка будет расти.

Я очень жду, когда начнут играть дефолт США. Правда, пока начнут играть дефолт США, мы, возможно, уже пару раз обыграем дефолт Украины. Я бы не сильно обольщался по этому поводу, что у кого-то хуже, чем у нас. Нам бы их проблемы.

Американцы имеют возможность напечатать триллион долларов, и они его напечатают, когда придет время и необходимость. Украина не может печатать доллары, мы печатаем гривны. Поэтому экономические проблемы США и рост необходимости в заимствованиях в США – это негативно для Украины», – заявил Найман.