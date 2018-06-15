15.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украинский комментатор на ТВ не смог скрыть симпатию к России

Несмотря на призывы националистов отказаться от просмотра матчей чемпионата мира по футболу, открывшегося в России, граждане Украины следят за спортивными баталиями, рассказали киевские эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором».

«Из того, что вижу я, в целом каких-то существенных изменений по сравнению с прошлыми чемпионатами не наблюдается. Например, я смотрел открытие ЧМ по «Интеру», и, с одной стороны, комментарий был очень сдержанный и профессиональный, с другой, чувствовалось, что комментатор симпатизирует России. Конечно, чтобы говорить боле подробно, надо посмотреть и другие игры», – сказал политолог Сергей Белашко.

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«Есть люди, которые смотрят и болеют за Россию. Подозреваю, что на прошлом чемпионате таких людей было даже меньше, чем на этот раз, поскольку тут речь идет о своего рода протестных болельщиков. Это жители Украины, которые настроены против нынешнего режима и у них это такая политико-спортивная сублимация.

Есть люди, которые болеют против России. Они готовы болеть хоть за Саудовскую Аравию, хоть за Египет, хоть за Панаму, за кого угодно, лишь бы те победили этих ненавистных русских», – добавил эксперт.

«Конечно, в политическом классе и среди общественных деятелей, – те, кто участвуют в политическом процессе, демонстрируют в отношении ЧМ позицию, близкую к официальной, т.е. или бойкот, или осуждение, или очернение того, что происходит в России. На бытовом уровне этого нет. Те, кто интересуются футболом, интересуются и чемпионатом так же, как если бы он проходил в любой другой стране. На бытовом уровне футбол вне политики», – говорит политолог Павел Рудяков.

«Большинство болельщиков смотрят этот чемпионат так же, как и другие. Конечно, политика оказала свое влияние. Какая-то часть граждан Украины, которые настроены негативно в отношении России, болеют против сборной России. Но другая часть, тоже довольно значительная, болеет за сборную России. Кого больше – сказать сложно. Думаю, явного большинства нет.

Есть также много тех, кто в плане футбола относится к России относительно нейтрально. Но, я думаю, что таких все же меньше чем тех, у кого есть ярко выраженная позиция с политической окраской. Та холодная гражданская война, которая идет внутри украинского общества, отображается и на футболе», – сказал политолог Евгений Филиндаш.