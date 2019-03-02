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02.03.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Эффект бумеранга: Украинский отряд Сам себя обстрелял в Донбассе


В результате ссоры с применением огнестрельного оружия семеро военнослужащих украинской армии получили ранения.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что 28 февраля в районе населённого пункта Красногоровка произошёл конфликт между военнослужащими 1-го батальона 24-й отдельной механизированной бригады с применением огнестрельного оружия, в результате чего 7 военнослужащих получили ранения», – сообщил Безсонов.

По его словам, пьяные перестрелки в 24-й бригаде не редкость.

«На прошлой неделе боевики 3-го батальона из огнестрельного оружия ранили жителя населённого пункта Марьинка», – рассказал представитель оборонного ведомства ДНР.

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