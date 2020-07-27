Украинский певец призвал забыть про заработки в России

27.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинским артистам не следует ездить с гастролями в Россию, пока не закончится война в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский оперный певец Владимир Гришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что украинское общество, безусловно, изменится, потому что одним можно в России открывать фабрики и заводы, одним можно там работать на стройке (это порядка 6-7 миллионов людей), а купить билет из одной точки – не будем говорить, какой, до Москвы нельзя было, а сейчас вообще невозможно», – сказал Гришко.

Также он призвал коллег не работать в России до тех пор, пока не закончится война в Донбассе.

«Я не хочу давать оценку своим коллегам и осуждать их, это их право, но я бы там не пел – говорю как оно есть, когда происходит такая трагедия, когда идёт тяжёлая война, убивают в Донбассе с обоих сторон людей», – добавил украинский певец.

Напомним, ранее киевская адвокат Татьяна Монтян заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко является абсолютно русскоязычным персонажем, который пытается строить из себя предводителя бандеровцев и националистов лишь для того, чтобы обзавестись электоральной поддержкой.