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08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Мнение, Общество, Украина
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Украинский политолог: «Зеленский заговорил четко, как и нужно. У Порошенко нет шансов»

Украинский политолог Юрий Романенко прокомментировал воскресное интервью лидера президентской гонки Владимира Зеленского и пришел к неутешительному выводу для действующего президента Петра Порошенко. Он уверен,что у нынешнего главы государства нет шансов победить Зеленского на дебатах, передает корнеспондент ПолитНавигатора.

“Ну вот Зеленский и заговорил четко, как и нужно. Курс в НАТО. отношения с ЕС, информационная политика относительно ОРДЛО и возврат оккупированных территорий. Не знаю на что надеется Порошенко, когда вопит о дебатах”, – пишет Романенко в своем телеграм – канале.

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Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, в воскресенье, 7 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу Украина. Примечательно, что интервью Зеленский демонстративно давал на русском языке.

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