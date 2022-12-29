Украинский полковник: Байден по всему миру собирал танки для нас

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В ЕС практически нет танков, поскольку в Европе считали, что современная война – это максимум бомбардировки с воздуха и десантно-штурмовые атаки.

Об этом в эфире видеоблога пропагандирующего оголтелую русофобию львовского журналиста Остапа Дроздова заявил экс-депутат Верховной рады, советник командующего Нацгвардией Украины полковник Андрей Антонищак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружия нет в таком количестве, которое нам нужно. Я думаю, что на сегодняшний день, возможно, процентов 25 из всего, что нам нужно, нам передали», – сказал эксперт.

«Начнём с танков. Почему нам давали танки Т-72? К слову и Джо Байден летал по Ближнему Востоку собирал, сколько мог, и по Европе с бывших стран Варшавского договора собрали всё, что могли. Потому что в Европе танков практически нет. Германия порезала свои «Леопарды», оставила себе буквально несколько десятков. В других странах их было по несколько штук. Они не готовились к такой войне. Вы же смотрите Европа, крайние войны, в которых она принимала участие, это были удары с воздуха и максимум десантно-штурмовые удары. Такой огромной наземной операции история после 1945-го года не знала», – заявил Антонищак.