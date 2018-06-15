15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский телеидиот: Зрители угарают с «прогнозов» по Крымскому мосту и ЧМ-2018

Пользователи социальных сетей потешаются над опубликованной подборкой «прогнозов» украинского телеведущего и экс-депутата Киевсовета от Блока Порошенко Дмитрия Гордона.

На протяжении последних лет он убеждал телезрителей, что Россия никогда не построит Крымский мост, а Запад непременно отменит открытие чемпионата мира по футболу в РФ.

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«Что с людьми делает пропаганда – «ЧМ по футболу в России не будет! И моста тоже не будет, это все снято на Мосфильме… Самый опасный дурак тот, который считает себя умным. В Украине сегодня таких идиотов предостаточно. Все они считают себя очень умными экспертами, но, по сути, просто неадекватные люди. По всей видимости, в стране пора вводить принудительную психотерапию», – комментирует экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне Гордон пытался оправдаться, рассказывая о том, что все его источники сообщали о запланированном бойкоте ЧМ-2018 странами ЕС и США, однако, якобы, ФСБ провела блестящую операцию, подкупив западных лидеров, которые согласились на открытие чемпионата в Москве.