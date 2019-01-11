Украинский журналист разбился насмерть в Польше
В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает киевское издание “Укринформ”.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Авария произошла утром 10 января в городе Илжа Мазовецкого воеводства.
Вместе с 37-летним журналистом погибла также его 60-летняя мать.
Кроме того, тяжелые травмы получила жена журналиста, которая находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.
В автомобиле был и годовалый ребенок, который сейчас находится в удовлетворительном состоянии на обследовании в больнице.
Сейчас в Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.
На данный момент полиция устанавливает причины трагедии. По предварительным данным, ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. По информации полиции, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
Метки: ДТП, Польша, украинский журналист
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.