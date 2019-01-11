//exit;
11.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Происшествия, Скандал, СМИ, Транспорт, Украина
Просмотров:

Украинский журналист разбился насмерть в Польше

В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист Роман Кисиль, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание “Укринформ”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Авария произошла утром 10 января в городе Илжа Мазовецкого воеводства.

Вместе с 37-летним журналистом погибла также его 60-летняя мать.

Кроме того, тяжелые травмы получила жена журналиста, которая находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.

В автомобиле был и годовалый ребенок, который сейчас находится в удовлетворительном состоянии на обследовании в больнице.

Сейчас в Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.

На данный момент полиция устанавливает причины трагедии. По предварительным данным, ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. По информации полиции, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть