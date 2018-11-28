Украинское командование попросило жителей Донбасса не «сливать» информацию ополченцам

28.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинское командование пытается ограничить распространение информации о действиях своих войск вблизи линии разграничения, которую публикуют в соцсетях жители подконтрольных ВСУ территорий Донбасса.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что командование «ООС» обеспокоено вопросами обеспечения скрытности действий подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.

«В связи с этим командующий «ООС» Сергей Наев поставил задачу командирам бригад опубликовать на официальных страницах подразделений в социальных сетях обращение к гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения, с просьбой ограничить распространение информации о действиях ВСУ, таких как передвижение техники, подвоз материальных средств, возведение опорных пунктов», – сообщил Яков Осадчий.