28.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина
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Украинское командование попросило жителей Донбасса не «сливать» информацию ополченцам

Украинское командование  пытается ограничить распространение информации о действиях своих войск вблизи линии разграничения, которую публикуют в соцсетях жители подконтрольных ВСУ территорий Донбасса.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что командование «ООС» обеспокоено вопросами обеспечения скрытности действий подразделений вблизи линии боевого соприкосновения.

«В связи с этим командующий «ООС» Сергей Наев поставил задачу командирам бригад опубликовать на официальных страницах подразделений в социальных сетях обращение к гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения, с просьбой ограничить распространение информации о действиях ВСУ, таких как передвижение техники, подвоз материальных средств, возведение опорных пунктов», – сообщил Яков Осадчий.

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