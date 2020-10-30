30.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Галичина, Медицина, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Украинское правительство лишило онкобольных денег


Кабинет министров Украины передал 61,5 миллионов гривен, предусмотренных на финансирование совершенствования диагностики онкологических заболеваний, «Укравтодору» на ремонт дорог во Львовской области.

Об этом в эфире телеканала «Политека онлайн» заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кабмин, который принял такое решение, должен быть просто отправлен в отставку. В любой стране за это отправили бы в отставку – во время пандемии забирать деньги у медицины. Коронавирус усиливает другие болезни, тут прямая связь. Это значит, что своим решением способствует росту смертности», – считает Новак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть