Украинское правительство лишило онкобольных денег

30.10.2020, Киев, Игорь Петров

Кабинет министров Украины передал 61,5 миллионов гривен, предусмотренных на финансирование совершенствования диагностики онкологических заболеваний, «Укравтодору» на ремонт дорог во Львовской области.

Об этом в эфире телеканала «Политека онлайн» заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кабмин, который принял такое решение, должен быть просто отправлен в отставку. В любой стране за это отправили бы в отставку – во время пандемии забирать деньги у медицины. Коронавирус усиливает другие болезни, тут прямая связь. Это значит, что своим решением способствует росту смертности», – считает Новак.