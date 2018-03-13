13.03.2018, Киев, Игорь Петров

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Украинское правительство признало страну банановой республикой

Проведенная министром финансов Украины Натальей Яресько реструктуризация внешнего долга свидетельствует, что украинская власть не верит в рост экономики страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономит Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, долговая политика предыдущего и нынешнего украинского правительства еще более усугубляет экономическую ситуацию в стране. Он напоминает, что реструктуризация внешнего долга, проведенная Яресько, была подана как победа.

“Но реструктуризация был только части государственного долга, списание составило 20% этой части, 3,8 миллиарда долларов. В обмен государство взяло на себя гораздо более тяжелые обязательства – увеличило доходность своих ценных бумаг до 7,5% и обязалось выплачивать, начиная с 2020 года, часть от роста ВВП, если он будет расти более чем на 3% с точки роста 125 миллиардов долларов”, – сказал Степанюк.

Он обратил внимание, что рост 3% примерно соответствует росту мировой экономики.

“Если Украина будет расти чуть быстрее мировой экономики, то выплаты по реструктуризации Яресько будут немалыми. Если экономика будет расти так, как нужно Украине – 5 – 10%, то суммы выплат будут значительными и превысят все нормальные международно принятые ставки по ценным бумагам. То есть это кроме того, что доходность увеличили до 7,5% и срок продлили до 2040 года”, – подчеркнул экономист.

“То, что сделка была неудачной, свидетельствует снижение в том же году рейтинговым агентством Fitch рейтинга Украины как заемщика. Подписывая эти бумаги правительство Яценюка и Яресько превысило свои должностные полномочия. Они также прогнозировали, что экономика Украины не будет расти больше 4%, а это – прогнозирование «банановой республики» минимум до 2040 года», – резюмировал Степанюк.