Украинское ТВ анонсировало потерю последнего крупного города в ЛНР

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Новости Украины

Украинские войска в ближайшие часы могут начать отступление из Лисичанска, чтобы избежать окружения. Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Жданова, российская армия не проводит штурм города, как это было в Северодонецке, а окружает его.

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«Если они в Северодонецке шли на штурм города, то тут они берут город в окружение. Все усилия они пытаются сосредоточить именно на окружении города. А по самому городу они ведут огонь изо всех огневых средств, которые у них только есть. Как артиллерии, так и авиации. Она постоянно работает по Лисичанску, и они пытаются обойти с юго-западной стороны город, и фактически на сегодняшний день трасса Лисичанск-Бахмут уже перерезана, и они пытаются прорываться на Белогоровку. Ту самую Белогоровку, где мы разносили их понтонные переправы. Сегодня они уже даже не переправляются через Северский Донец, они выставили артиллерию вдоль речки и пытаются обстреливать на всю длину досягаемости, обстреливать Лисичанск. Там действительно есть угроза окружения, и я так понимаю, что Генеральный штаб будет в ближайшие часы принимать решение либо об улучшении положения за счет контратак, либо об отведении основной части войск из Лисичанска для того, чтобы избежать окружения», – заявил Жданов.