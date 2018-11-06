Украинскую промышленность приносят в жертву аппетитам «Нафтогаза»

06.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинская власть жертвует промышленностью страны для обеспечения «Нафтогаза Украины» сверхприбылями.

Об этом в эфире YouTube-канала «Agro FM» заявил президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Самая большая цена в Европе – на Украине. Это несмотря на то, что по Украине идет труба и там цена должна быть выше за счет транспортных расходов. Такая политика нашего государства, когда пестуется монополист в лице «Нафтогаз Украина», а всю промышленность ложат для того, чтобы создать ему такие прибыли. Они же положили химию, металлургия значительно сократила свои объемы продукции. От этого ничего хорошего ждать не приходится», – резюмировал специалист.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова российского политтехнолога и экс-премьера ЛНР Марат Баширов о том, что наиболее пострадавшими от российских санкций окажутся горно-обогатительная и химическая промышленность, а также сельскохозяйственные компании Украины.

Также депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отметил, что российские санкции против украинских политиков и бизнесменов приведут к окончательному краху промышленности на Украине.