Украину ждут новые территориальные потери – бежавший из Киева миллионер

Анатолий Лапин .  
13.09.2023 17:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад принуждает президента Украины Владимира Зеленского к остановке войны, но его администрация продолжает сопротивляться. В итоге, мир будет заключен, но Украина потеряет еще больше территории.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил сбежавший из Киева в США миллионер и политик Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад принуждает президента Украины Владимира Зеленского к остановке войны, но его администрация продолжает сопротивляться....

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«Я думаю, сейчас просто сопротивляется еще Зеленский в плане согласия на подписание остановки огня на замороженных территориях. Я думаю, что сейчас как раз администрация Байдена и Европа занимаются администрацией Зеленского, чтобы они согласились. Потому что они тоже видят в этом, перевести это в «холодную войну». Это для них привычно, понятно, надо останавливать бойню…

Но для администрации президента и всей правящей верхушки повиснет тут же вопрос: зачем убивали людей, если вам раньше предлагали «Минские договоренности»? На других условиях, с другими территориальными потерями. Короче, Украину ждет, наверное, в этой войне больше территориальных потерь, чем было в ее начале. Тогда вопрос, а зачем сто тысяч положили и 30% экономики?», – заключил Балашов.

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